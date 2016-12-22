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Чекисты не дают покоя бывшему вице-премьеру ПрикамьяСегодня в 17:42

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Из-за "алмазного" дела.

Бывший вице-премьер Пермского края Олег Демченко вновь был вызван в региональное управление ФСБ. 10 января его допросили по коррупционному делу экс-главы минтранса Прикамья Алмаза Закиева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе силового ведомства.

Демченко, который долгое время курировал инфраструктурные проекты в регионе, был допрошен в третий раз. В деле он по-прежнему проходит свидетелем.

Алмаз Закиев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он лоббировал интересы некой коммерческой структуры при распределении госконтрактов на строительство дорог в крае. Речь, в частности, идет о возведении объезда Чусового.

Сразу после избрания меры пресечения (подписка о невыезде) Закиев был отстранен от должности. Теперь он и вовсе уволен, но не из-за уголовного дела, а в ходе правительственной реформы, начатой губернатором Виктором Басаргиным. 22 декабря 2016 года глава региона принял решение о роспуске правительства и ликвидации поста премьера.

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