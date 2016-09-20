Возбуждено дело об убийстве.

В Перми разыскивают 43-летнего Илью Носкова. Последний раз его видели 26 августа 2016 года. В тот день около 19.00 мужчина вошел в здание ТЦ "Бизнес галереи" и пропал, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Ильи, позвонить по телефонам: 8 (342) 249-54-55, 210-99-49, 8-922-24-10-100 или 02.