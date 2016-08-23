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Ангарский маньяк погубил более 70 женщинСегодня в 18:36

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Вскрываются новые эпизоды.

Бывшему милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, который ранее был осужден за убийство 22 женщин, предъявили обвинение по 47 новым эпизодам, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на следователей.

Стоит отметить, что в январе 2015 года 52-летний экс-милиционер был приговорен к пожизненному заключению. Тогда же стало известно, что он может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Приговор в силу не вступил, расследование продолжается.

Маньяк орудовал с 1994 по 2000 годы. Своих жертв он выслеживал в темное время суток – заманивал в автомобиль, иногда показывая удостоверение, увозил в лес, насиловал и убивал. До 1998 года Попков служил в милиции и умело заметал следы. Вычислить его удалось благодаря генетической экспертизе, передает "Уралинформбюро".

"Комсомольской правде" Михаил Попков заявил, что на преступления его толкнула измена жены.

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