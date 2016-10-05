Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультикиСегодня в 20:10
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Попал под пьяную руку.
Жительнице Мегиона грозит 2 года колонии за избиение 10-летнего сына.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО-Югре, сосед семьи пожаловался в полицию на шум и детский плач. Оперативникам открыла пьяная женщина. Вместе с ней в квартире находились дети 3 и 10 лет.
Выяснилось, что 29-летняя хозяйка весь день распивала спиртное с подругой, а после ухода гостьи продолжила слушать громкую музыку. Старший сын просил включить мультики, мать отказала, и он заплакал. Женщина толкнула мальчика, стала бить его головой об стену и хлестать по щекам. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следует отметить, что раньше эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала.
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