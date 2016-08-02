На тюменца напал грабитель с ножомСегодня в 18:27
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Ранним утром.
9 января около 6.30 на жителя Тюмени во дворе дома напал вооруженный грабитель. Угрожая ножом, он потребовал денег. Поскольку прохожий оказался с пустыми карманами, преступник забрал лишь мобильник, избил жертву и скрылся.
Полиция по горячим следам задержала подозреваемого - ранее судимого 24-летнего безработного. Как сообщили "Уралинформбюро" в областном УМВД, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением оружия). Подозреваемому грозит до 10 лет заключения. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
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