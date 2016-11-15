В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысячСегодня в 20:45
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Не вышло.
В Перми 43-летний иностранец подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ в размере 600 тысяч рублей.
По версии следствия, в декабре 2016 года гражданин одного из зарубежных государств, которому запрещен въезд в РФ, неоднократно предлагал чекисту взятку за содействие. Тот должен был изменить данные в базе управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому. Офицер доложил обо всем руководству, и иностранца повязали 9 января с поличным.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.
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