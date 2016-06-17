Следователи арестовали миллионы Улюкаева11 января в 09:09
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И 15 объектов недвижимости.
Следственный комитет РФ арестовал порядка 564 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на зампредседателя СК Игоря Краснова, следователи продолжают устанавливать имущество экс-чиновника для последующего ареста.
Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, экс-глава Минэкономразвития вымогал деньги у представителей "Роснефти" за положительную оценку сделки по приобретению компанией госпакета акций "Башнефти".
Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере". Экс-чиновник отправлен под домашний арест.
15 ноября Президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева с поста министра в связи с утратой доверия, передает "Уралинформбюро".
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