И 15 объектов недвижимости.

Следственный комитет РФ арестовал порядка 564 миллионов рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на зампредседателя СК Игоря Краснова, следователи продолжают устанавливать имущество экс-чиновника для последующего ареста.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, экс-глава Минэкономразвития вымогал деньги у представителей "Роснефти" за положительную оценку сделки по приобретению компанией госпакета акций "Башнефти".

Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством и в особо крупном размере". Экс-чиновник отправлен под домашний арест.

15 ноября Президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева с поста министра в связи с утратой доверия, передает "Уралинформбюро".

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