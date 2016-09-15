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В Салехарде ищут убийцу сапожника из Азербайджана11 января в 10:09

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Труп нашли в Рождество.

В Салехарде разыскивают убийцу 52-летнего уроженца Азербайджана Лерника Саркисяна. Его труп с колотыми ранениями живота нашли 7 января 2017 года на территории дачного сообщества "Надежда".

Погибший работал сапожником в обувной мастерской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствие просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления, позвонить по телефонам: 8(34922)7-12-45, 7-12-42.

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