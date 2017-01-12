×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорчанина обвинили в убийстве 19-летней возлюбленной11 января в 11:02

  • Текст

Он поджидал девушку в подъезде.

25-летнего жителя Когалыма обвиняют в убийстве 19-летней возлюбленной. Он арестован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено днем 5 января 2017 года. Молодой человек поджидал девушку в подъезде ее дома. Он пришел выяснять отношения, поскольку дама сердца бросила бойфренда, узнав о его судимости за наркоторговлю.

В пылу ссоры молодой человек нанес возлюбленной множественные ножевые ранения. Она скончалась на месте.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus