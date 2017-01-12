Он поджидал девушку в подъезде.

25-летнего жителя Когалыма обвиняют в убийстве 19-летней возлюбленной. Он арестован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено днем 5 января 2017 года. Молодой человек поджидал девушку в подъезде ее дома. Он пришел выяснять отношения, поскольку дама сердца бросила бойфренда, узнав о его судимости за наркоторговлю.

В пылу ссоры молодой человек нанес возлюбленной множественные ножевые ранения. Она скончалась на месте.