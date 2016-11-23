Ему грозит 10 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Нефтеюганска. Он обвиняется в распространении детской порнографии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Дело было возбуждено в июне 2016 года. По данным следствия, обвиняемый распространял через Интернет пикантные снимки несовершеннолетних. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.