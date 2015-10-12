В ходе драки.

В Челябинске продавца продуктового магазина "Вкусняшка" подозревают в убийстве 30-летнего покупателя. Мужчина заявил, что оборонялся.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Виктор Штирц, инцидент произошел вечером 9 января 2017 года. По словам 58-летнего подозреваемого, незадолго до закрытия в магазин вошли два пьяных мужчины. Один из них по незначительному поводу спровоцировал конфликт, который перерос в драку. Продавец, обороняясь, схватил ножницы и нанес несколько ударов покупателю, тот скончался.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи проверяют его версию. Следует отметить, что у продавца есть телесные повреждения.