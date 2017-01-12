Даже если она не противилась.

Жителя Тюмени подозревают в интимной связи с 14-летней знакомой. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По версии следствия, пара вступила в сексуальные отношения в июле 2016 года в квартире в Калининском районе областного центра.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).