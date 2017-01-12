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Тюменцу грозит колония за секс с 14-летней школьницей11 января в 13:12

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Даже если она не противилась.

Жителя Тюмени подозревают в интимной связи с 14-летней знакомой. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По версии следствия, пара вступила в сексуальные отношения в июле 2016 года в квартире в Калининском районе областного центра.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

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