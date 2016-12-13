В Екатеринбурге стартует суд по делу о гибели 3-летней пациентки ДГКБ №911 января в 13:29
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Врачу грозит 3 года.
12 января 2017 года в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга состоится предварительное слушание по делу анестезиолога-реаниматолога ДГКБ №9 Артема Шабалина, который обвиняется в гибели 3-летней девочки. Начало заседания в 15.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
29 января 2015 года девочке лечили множественный осложненный кариес в отделении челюстно-лицевой хирургии. 34-летний обвиняемый поставил ребенку анестезию, допустив ряд нарушений, после чего девочка впала в кому. Спустя 1,5 года малышка скончалась, не приходя в сознание.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Анестезиологу грозит 3 года лишения свободы.
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