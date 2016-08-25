Свердловчанин воткнул полицейскому ручку в лицо11 января в 13:43
- Текст
Едва не лишив его глаза.
52-летний житель Красноуфимского района воткнул шариковую ручку в лицо полицейскому. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел вечером 8 января 2017 года. Подозреваемый распивал алкоголь на остановке по улице Советской в Красноуфимске. Его заметили сотрудники ППС. Мужчину усадили в служебную машину для составления протокола об административном правонарушении.
Тот взял шариковую ручку, чтобы расписаться в документах, и вонзил ее в лицо одному из полицейских. Пострадавший получил резано-рваную рану у глаза.
Дебошир впоследствии пояснил, что выпивал из-за смерти родственницы из Нижнего Новгорода. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
25 августа 2016 в 16:33
В Красноуфимске пьяный дальнобойщик ударил полицейского
Ему грозит 5 лет лишения свободы.16 декабря 2016 в 17:10
Тюменец до смерти избил жену
Во время ссоры.01 ноября 2016 в 15:21
Новосибирец выстрелил в тюменского полицейского
Из травматики.28 октября 2016 в 12:03
Тавдинцев травят алкоголем с ацетоном
Возбуждено 9 уголовных дел.26 октября 2016 в 11:52
Выбивавший показания в лесу свердловский экс-полицейский сел на 4 года
Его подельники ждут приговора.19 октября 2016 в 20:07
Пермяк сел на 2 года за избиение полицейского
Он два раза ударил инспектора ДПС по лицу.18 октября 2016 в 18:56
Югорскому полицейскому грозит 20 лет за наркотики
Ему предъявлено обвинение.14 октября 2016 в 18:06
Жительница Кургана пнула полицейского в лицо
Возбуждено уголовное дело.13 октября 2016 в 19:24
Югорского полицейского заподозрили в попытке сбыть наркотики
Его схватили с 17 граммами опасного вещества.11 октября 2016 в 16:31
На Среднем Урале ищут зарезавшего полицейского угонщика
И его сообщника.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".