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Свердловчанин воткнул полицейскому ручку в лицо11 января в 13:43

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Едва не лишив его глаза.

52-летний житель Красноуфимского района воткнул шариковую ручку в лицо полицейскому. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел вечером 8 января 2017 года. Подозреваемый распивал алкоголь на остановке по улице Советской в Красноуфимске. Его заметили сотрудники ППС. Мужчину усадили в служебную машину для составления протокола об административном правонарушении.

Тот взял шариковую ручку, чтобы расписаться в документах, и вонзил ее в лицо одному из полицейских. Пострадавший получил резано-рваную рану у глаза.

Дебошир впоследствии пояснил, что выпивал из-за смерти родственницы из Нижнего Новгорода. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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