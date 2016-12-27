В Верхней Салде предложение руки и сердца закончилось резней11 января в 13:56
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За нож схватился жених.
В Верхней Салде задержан 23-летний мужчина, который едва не зарезал свою 20-летнюю подругу.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 5 января 2017 года молодой человек, напившись, сделал девушке предложение, но та отказала, поскольку ее родители против отношений. Отвергнутый жених схватился за кухонный нож, исполосовав возлюбленной лицо, руки, грудь и проткнув трахею. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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