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В Верхней Салде предложение руки и сердца закончилось резней11 января в 13:56

  • Текст

За нож схватился жених.

В Верхней Салде задержан 23-летний мужчина, который едва не зарезал свою 20-летнюю подругу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 5 января 2017 года молодой человек, напившись, сделал девушке предложение, но та отказала, поскольку ее родители против отношений. Отвергнутый жених схватился за кухонный нож, исполосовав возлюбленной лицо, руки, грудь и проткнув трахею. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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