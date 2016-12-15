Магнитогорец продавал вымышленную проволоку для космодрома "Восточный"11 января в 16:25
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Его приговорили к 4 годам.
Житель Магнитогорска продал строителям космодрома "Восточный" вымышленную проволоку. Сделка с фиктивным юрлицом была оформлена в 2015 году.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Благовещенского городского суда, 30-летний магнитогорец приобрел ООО "Гигант", но не стал переоформлять юрлицо на себя. От имени организации он предложил партию оцинкованной проволоки поставщику материалов для строительства космодрома "Восточный" - ООО "Амурэлектрощит". Последнее внесло задаток в размере более полумиллиона рублей, а когда мошенник сообщил об отправке груза, перечислило еще столько же.
По статье "Мошенничество" лжепредпринимателя приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Суд принял во внимание явку с повинной и наличие у осужденного детей. Кроме того, магнитогорец возместил причиненный ущерб.
Стоит отметить, что строительство космодрома "Восточный" сопровождалось рядом коррупционных скандалов. В данный момент расследуется дело о хищении бюджетных средств руководством ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой". На днях фигурантам продлили срок ареста.
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