Матери грозит 2 года колонии.

Расследованием уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Мегиона, которая избила 10-летнего сына, займутся следователи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Женщина воспитывает двух сыновей 3 и 10 лет. В один из дней она распивала с подругой спиртное, а после ухода гостьи продолжила слушать громкую музыку. Старший мальчик попросил включить мультфильм, но мать отказала. Когда ребенок заплакал, женщина толкнула его, а потом начала бить головой об стену. Сосед, услышав шум, вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои).

Материалы передадут в следственные органы. Будет определена тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Женщине грозит 2 года колонии.

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