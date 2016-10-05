Делом об избиении югорчанкой 10-летнего сына займется СКР11 января в 16:47
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Матери грозит 2 года колонии.
Расследованием уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Мегиона, которая избила 10-летнего сына, займутся следователи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
Женщина воспитывает двух сыновей 3 и 10 лет. В один из дней она распивала с подругой спиртное, а после ухода гостьи продолжила слушать громкую музыку. Старший мальчик попросил включить мультфильм, но мать отказала. Когда ребенок заплакал, женщина толкнула его, а потом начала бить головой об стену. Сосед, услышав шум, вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои).
Материалы передадут в следственные органы. Будет определена тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Женщине грозит 2 года колонии.
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