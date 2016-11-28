Он проведет остаток дней за решеткой.

Верховный суд РФ оставил в силе приговор ямальцу Анатолию Мирошникову, который был признан виновным в убийстве участкового уполномоченного ОМВД России по Приуральскому району. Житель села Катравож останется в колонии особого режима до конца жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Приговор вступил в силу.

Преступление было совершено 26 октября 2015 года. Участковый Равиль Бердыкаев пытался утихомирить пьяного мужчину, который разъезжал на снегоходе. В ответ тот дважды выстрелил из охотничьего ружья в полицейского. Преступник вывез труп на окраину поселка и закопал в снегу.

Осужденный также обязан выплатить семье погибшего 3 миллиона рублей.

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