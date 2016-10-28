В Зауралье мать задушила новорожденного сына11 января в 18:56
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И сдалась полиции.
25-летнюю жительницу поселка Юргамыш в Зауралье подозревают в убийстве новорожденного сына. Ей грозит 5 лет лишения свободы.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, женщина родила ребенка 31 декабря 2016 года, а спустя 9 дней задушила. Подозреваемая написала явку с повинной.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
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