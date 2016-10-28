И сдалась полиции.

25-летнюю жительницу поселка Юргамыш в Зауралье подозревают в убийстве новорожденного сына. Ей грозит 5 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, женщина родила ребенка 31 декабря 2016 года, а спустя 9 дней задушила. Подозреваемая написала явку с повинной.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.