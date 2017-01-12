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Главе тагильской УК дали 5 лет за прикарманенные миллионыСегодня в 11:39

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И ложный донос.

Экс-глава управляющей компании ООО "ЖКУ" из Нижнего Тагила Сергей Колмаков получил 5 лет колонии за присвоение денег, собранных с жильцов. К тюремному сроку ему добавили 100 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По материалам суда, в 2013 году Колмаков, будучи директором ЖКУ, переводил коммунальные платежи граждан (свыше 13,2 миллиона рублей) на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивал. Пытаясь уйти от ответственности, он подал в правоохранительные органы заявление о мошенничестве, якобы совершенном в компании. Подлог раскрылся.

Бывший коммунальщик все отрицает, но Дзержинский райсуд признал его виновным по трем статьям: присвоение в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба и заведомо ложный донос.

Приговор в законную силу не вступил.

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