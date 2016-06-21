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Экс-супруга убитой тагильчанки вывел на чистую воду полиграфСегодня в 12:00

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Подозреваемый пытался замести следы.

Подозреваемого в убийстве 28-летней тагильчанки Дарьи Зембицкой - ее экс-супруга Сергея Какшина - удалось вывести на чистую воду с помощью полиграфа.

"Женщина стала жертвой бывшего супруга 1980 года рождения, с которым официально развелась чуть более года назад. Для раскрытия этого резонансного преступления применялся полиграф, так как подозреваемый пытался ввести в заблуждение сыщиков. Он утверждал, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал женщину - обращался в детсад, где должны были находиться двое его сыновей, отправлял СМС жене, что бы узнать завелась ли ее машина на сильном морозе", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В СУ СКР добавили, что подозреваемый был задержан у себя дома. Впоследствии мужчина написал явку с повинной и показал, куда спрятал труп убитой - в сугробе примерно в 400 метрах от дома на Серебрянском тракте (окраина Нижнего Тагила).

В настоящее время выясняется мотив убийства. По одной из версий, причиной могла стать ссора между бывшими супругами (у женщины появился новый возлюбленный). В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Дарья Зембицкая пропала утром 9 января 2017 года. Мать двоих детей вышла из дома на Булата Окуджавы прогреть машину, после чего ее не видели. Около авто женщины обнаружили аккумулятор, гаечные ключи и капли крови. В поисках принимали участие полицейские, следователи и волонтеры. 11 января было возбуждено уголовное дело об убийстве, в тот же день задержали подозреваемого.

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