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Детдомовец из Кыштыма "заминировал" родную школуСегодня в 14:16

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Бомбу искали 3 часа.

В Кыштыме полицейские три часа обследовали школу №3 по сигналу о минировании. Тревога оказалась ложной, пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Поздним вечером 11 января в горотдел МВД обратился школьный сторож – ему поступил анонимный звонок о бомбе в здании. На место выехали оперативники, сотрудники экстренных служб, кинолог с собакой. Подозрительных предметов не обнаружили. Удалось быстро вычислить шутника - 17-летнего воспитанника детдома, ныне студента техникума, который раньше учился в школе №3.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мотивы лжеминера выясняются, передает "Уралинформбюро".

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