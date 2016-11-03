Бомбу искали 3 часа.

В Кыштыме полицейские три часа обследовали школу №3 по сигналу о минировании. Тревога оказалась ложной, пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Поздним вечером 11 января в горотдел МВД обратился школьный сторож – ему поступил анонимный звонок о бомбе в здании. На место выехали оперативники, сотрудники экстренных служб, кинолог с собакой. Подозрительных предметов не обнаружили. Удалось быстро вычислить шутника - 17-летнего воспитанника детдома, ныне студента техникума, который раньше учился в школе №3.

Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мотивы лжеминера выясняются, передает "Уралинформбюро".