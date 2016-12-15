Похищено более 400 тысяч рублей.

В Нижневартовске главу одного из отделов управления Пенсионного фонда обвиняют в хищении более 400 тысяч рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, женщине предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, в апреле 2014 года обвиняемая фиктивно устроила на работу знакомую, за которую получала деньги. В отношении сотрудницы ПФР возбуждено 7 уголовных дел. Ранее ее также уличили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.