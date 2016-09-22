В новогоднюю ночь.

Югорские следователи раскрыли убийство железнодорожника, обгоревшее тело которого нашли на 141 километре участка железной дороги "Орт-Ягун - Айка".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, преступление было совершено 31 декабря 2016 года. Трое работников железной дороги вместе встречали Новый год, в ходе ссоры в одного из них восемь раз выстрелили из пневматической винтовки. Собутыльники перенесли труп в пункт обогрева монтеров пути и подожгли, инсценировав неосторожное обращение с огнем при курении.

2 января 2017 года тело мужчины обнаружил другой его коллега. Экспертиза трупа установила огнестрельное ранение головы с повреждением мозга. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Оба обвиняемых дали признательные показания. Они арестованы.