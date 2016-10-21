И сбросил труп в реку.

57-летнего жителя Сатки подозревают в убийстве бывшего одноклассника. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 27 декабря 2016 года двое мужчина поругались в ходе застолья - один убил и расчленил другого. Труп был сброшен в полынью на реке Сатка.