Южноуралец расчленил бывшего одноклассникаСегодня в 16:40
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И сбросил труп в реку.
57-летнего жителя Сатки подозревают в убийстве бывшего одноклассника. Решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, 27 декабря 2016 года двое мужчина поругались в ходе застолья - один убил и расчленил другого. Труп был сброшен в полынью на реке Сатка.
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