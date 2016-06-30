Она задавила сына.

В Прикамье суд вынес приговор жительнице Верещагинского района, случайно задавившей своего грудного ребенка. 29-летняя многодетная мать легла с месячным сыном на диван, во время кормления женщина уснула и придавила его.

Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и на год ограничена в свободе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.