В Прикамье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца12 января в 18:38
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Она задавила сына.
В Прикамье суд вынес приговор жительнице Верещагинского района, случайно задавившей своего грудного ребенка. 29-летняя многодетная мать легла с месячным сыном на диван, во время кормления женщина уснула и придавила его.
Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и на год ограничена в свободе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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