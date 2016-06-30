В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенцаСегодня в 18:38
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Она задавила сына.
В Зауралье суд вынес приговор жительнице Верещагинского района, случайно задавившей своего грудного ребенка. 29-летняя многодетная мать легла с месячным сыном на диван, во время кормления женщина уснула и придавила его.
Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и на год ограничена в свободе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
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