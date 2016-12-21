Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилованияСегодня в 18:47
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Если она не откажется от показаний.
В отношении 24-летнего жителя Ноябрьска возбуждено уголовное дело о принуждении к даче ложных показаний, сопряженном с угрозой убийством.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, в декабре 2015 года мужчина в соцсети "ВКонтакте" принуждал жертву группового изнасилования (на нее набросились пять человек) отказаться от дачи показаний. В противном случае он обещал расправиться с девушкой.
В настоящее время дело об изнасиловании рассматривает суд.
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