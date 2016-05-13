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Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии Сегодня в 18:25

  • Текст

Спустя 6 лет.

Следователи нашли насильника 15-летней екатеринбурженки, которая стала жертвой преступления шесть лет назад.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина надругался над девушкой в августе 2010 года возле одного из домов на улице Старых Большевиков. Тогда правоохранители взяли образцы генетического материала преступника и занесли его в базу. Установить личность злоумышленника сразу не удалось.

Некоторое время назад насильника по генотипу разыскали в одной из исправительных колоний. 35-летний мужчина отбывает наказание за ряд аналогичных преступлений. Решается вопрос о предъявлении ему нового обвинения.

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