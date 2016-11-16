Чтобы приблизить пенсию.

В Каменске-Уральском под суд отправится начальник местного управления образования Ирина Малашенко. Женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, чиновница хотела добиться досрочного назначения трудовой пенсии, но не могла этого сделать, поскольку ее место работы не позволяло получить необходимый педагогический стаж. Чтобы исполнить желание в 2012 и 2013 годах Малашенко дополнительно устроилась учителем в 2 школы. Однако фактически она там не работала.

Получив нужный стаж, обвиняемая обратилась в местное управление пенсионного фонда за выплатами. В итоге с мая 2015-го по декабрь 2016 года ей было перечислено 288 тысяч рублей.

Материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.