×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажаСегодня в 20:12

  • Текст

Чтобы приблизить пенсию.

В Каменске-Уральском под суд отправится начальник местного управления образования Ирина Малашенко. Женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, чиновница хотела добиться досрочного назначения трудовой пенсии, но не могла этого сделать, поскольку ее место работы не позволяло получить необходимый педагогический стаж. Чтобы исполнить желание в 2012 и 2013 годах Малашенко дополнительно устроилась учителем в 2 школы. Однако фактически она там не работала.

Получив нужный стаж, обвиняемая обратилась в местное управление пенсионного фонда за выплатами. В итоге с мая 2015-го по декабрь 2016 года ей было перечислено 288 тысяч рублей.

Материалы дела переданы в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus