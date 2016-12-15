Жителя Прикамья будут судить за секс со школьницей13 января в 10:31
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Ему грозит 4 года.
В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Краснокамска. Он ответит за секс со школьницей, не достигшей 16-летнего возраста.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, вечером 27 декабря 2015 года обвиняемый вступил в интимную близость со знакомой девушкой. Все происходило по обоюдному согласию.
Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.
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У нас во дворе на лавочках подростки совокупляются по обоюдному согласию, их так воспитали. Кстати, а родители почему-то не возражают.ответить
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