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Жителя Прикамья будут судить за секс со школьницей13 января в 10:31

Ему грозит 4 года.

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Краснокамска. Он ответит за секс со школьницей, не достигшей 16-летнего возраста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, вечером 27 декабря 2015 года обвиняемый вступил в интимную близость со знакомой девушкой. Все происходило по обоюдному согласию.

Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
недоумение 13 января в 12:21

У нас во дворе на лавочках подростки совокупляются по обоюдному согласию, их так воспитали. Кстати, а родители почему-то не возражают.

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