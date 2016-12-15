Ему грозит 4 года.

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Краснокамска. Он ответит за секс со школьницей, не достигшей 16-летнего возраста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, вечером 27 декабря 2015 года обвиняемый вступил в интимную близость со знакомой девушкой. Все происходило по обоюдному согласию.

Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.