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Арестованному министру спорта Прикамья разрешили подстригаться13 января в 10:14

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В парикмахерских.

Ленинский райсуд Перми 12 января 2017 года смягчил условия домашнего ареста главе минспорта Пермского края Павлу Ляху, передает "Уралинформбюро".

Отстраненному от работы чиновнику разрешили дважды в неделю по 2 часа видеться с сыном, который проживает не с ним. А также с одного до двух часов увеличили время ежедневных прогулок. В это время он может посещать аптеки, магазины, парикмахерские и прачечные.

Павел Лях был задержан сотрудниками краевого УФСБ 4 октября 2016 года. Он содержится под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как полагает следствие, Лях причастен к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми – именно он подписал завышенную смету на проведение работ.

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