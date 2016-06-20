Югорчанин забил знакомого до смерти чайником13 января в 11:05
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И поленом.
В Сургуте в садовом товариществе "Рябинушка" нашли труп 65-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержали его 50-летнего знакомого, которому уже предъявлено обвинение.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, преступление было совершено вечером 8 января 2017 года. Обвиняемый распивал алкоголь на даче знакомого, поссорился с ним и отходил по голове чайником и поленом. Потерпевший скончался на месте.
Обвиняемый заверяет, что оборонялся. Однако обстановка на месте преступления и количество ударов опровергают эти показания. Мужчина взят под арест.
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