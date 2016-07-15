В ОПГ было семеро.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 7 участникам ОПГ. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчины проведут в колонии строгого режима от 8 лет 9 месяцев до 11 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступная группа промышляла на территории уральской столицы с апреля 2014 по ноябрь 2015 года. Злоумышленники сбывали наркотики через интернет-магазин и "закладки". В ходе задержания у участников ОПГ изъяли 13 килограммов "синтетики" (более 1 миллиона разовых доз).

В ходе расследования уголовного дела было проведено 77 судебных экспертиз, в том числе 16 компьютерно-технических.

Приговор в силу не вступил.