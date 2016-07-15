×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге осудили банду наркоторговцев за миллион доз "синтетики"13 января в 11:23

  • Текст

В ОПГ было семеро.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 7 участникам ОПГ. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчины проведут в колонии строгого режима от 8 лет 9 месяцев до 11 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступная группа промышляла на территории уральской столицы с апреля 2014 по ноябрь 2015 года. Злоумышленники сбывали наркотики через интернет-магазин и "закладки". В ходе задержания у участников ОПГ изъяли 13 килограммов "синтетики" (более 1 миллиона разовых доз).

В ходе расследования уголовного дела было проведено 77 судебных экспертиз, в том числе 16 компьютерно-технических.

Приговор в силу не вступил.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus