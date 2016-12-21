Южноуралец едва не застрелил соседа13 января в 13:05
- Текст
Из ружья.
На Южном Урале задержали ранее судимого 43-летнего жителя Еманжелинского района. Он подозревается в покушении на убийство соседа.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, врачи больницы Еманжелинска сообщили в полицию о том, что к ним поступил 56-летний мужчина с огнестрельным ранением плеча. Как выяснилось, в него стрелял из ружья односельчанин.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 января в 16:43
В Тюмени ищут загадочно исчезнувшую молодую мать
Она пропала 3 дня назад.13 января в 16:39
В Ноябрьске дольщики потеряли 65 миллионов
Возбуждено дело.13 января в 16:36
Свердловскому губернатору прислали приглашение в Москву
На съезд "Единой России".13 января в 16:34
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".13 января в 16:32
"Урал" не впечатлил Романа Широкова
Команды-аутсайдеры – не интересуют.13 января в 16:32
За побег ребенка из тюменского детсада ответит директор
Вместе с охранником и чиновником.13 января в 16:29
Дольщики челябинского долгостроя выйдут на митинг
ЖК "Новоград" четвертый год в заморозке.13 января в 16:23
На Ямале отец избивал 4-летнего сына
Опека знала, но молчала.13 января в 16:21
В Екатеринбурге третьеклассник умер во время просмотра мультфильмов
Его нашли в петле.13 января в 16:17
Челябинск обзавелся самым высоким чертовым колесом в России
Среди всесезонных.13 января в 16:13
"Коревые" ограничения заставили уколоться 85 000 свердловчан
Инфекция не пройдет.13 января в 16:11
Треть свердловских пенсий дотируется из Москвы
Своих денег региону не хватает.13 января в 16:10
Екатеринбурсгкие автовладельцы проштрафились на 14,7 миллиона
Стоя в пробках.13 января в 16:07
Грипп запер юных пермяков по домам
На неделю.13 января в 16:04
Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год
Из-за переноса выходных.
-
12 января в 15:19
В Прикамье лесоруб расстрелял коллег и покончил с собой
Возбуждено два дела.21 декабря 2016 в 17:54
В Зауралье отец застрелил сына
В пылу ссоры.19 декабря 2016 в 22:06
Российскому послу в Турции выстрелили в спину
Он умер в больнице.15 декабря 2016 в 15:53
Свердловчанин сел на 8 лет за убийство соседа из-за парковки
И заплатит семье погибшего миллион.15 декабря 2016 в 09:16
В Березниках пенсионер застрелил приятеля
На глазах у общей подруги.29 ноября 2016 в 13:38
Пожилая екатеринбурженка села на 11 лет за убийство соседа
Ради квартиры.23 ноября 2016 в 10:46
Двое южноуральцев зарезали приятеля после ссоры в баре
Они вывезли жертву на окраину.22 ноября 2016 в 17:37
Присяжные признали 63-летнюю екатеринбурженку виновной в убийстве
Суд огласит приговор в конце месяца.22 ноября 2016 в 12:12
Двух молодых южноуральцев заподозрили в убийстве
Труп нашли на проселочной дороге.31 октября 2016 в 14:08
В Екатеринбурге наркоман изрубил соседей
Он бежал за жертвой 8 этажей.
Главные новости
- 13 января в 16:21В Екатеринбурге третьеклассник умер во время просмотра мультфильмов
- 13 января в 15:23Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
- 13 января в 13:49Тюменцы похитили подростка из-за 50 тысяч рублей
- 13 января в 13:25Бомбоубежища не защитят россиян
- 13 января в 12:30Раз в час: транспорт станет редкостью в Екатеринбурге
Аналитика
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.