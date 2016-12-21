Из ружья.

На Южном Урале задержали ранее судимого 43-летнего жителя Еманжелинского района. Он подозревается в покушении на убийство соседа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, врачи больницы Еманжелинска сообщили в полицию о том, что к ним поступил 56-летний мужчина с огнестрельным ранением плеча. Как выяснилось, в него стрелял из ружья односельчанин.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.