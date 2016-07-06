Южноуральцу дали 4 года за гранатомет и автомат13 января в 16:00
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Срок условный.
Суд признал жителя Коркино виновным в незаконном приобретении и хранении оружия.
У него дома нашли подствольный гранатомет, самодельный автомат, комплектующие пулемета, а также около 500 граммов охотничьего пороха. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было. Чекисты изъяли арсенал в феврале 2016 года.
Коркинец признался, что планировал сбыть оружие. Ему назначили 4 года условно с испытательным сроком 2 года 4 месяца. Кроме того, он должен заплатить 110 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
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