Их задержали.

Полиция задержала двоих тюменцев, подозреваемых в похищении несовершеннолетнего. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, мужчины удерживали 17-летнего подростка около суток из-за долга в 50 тысяч рублей.

Как стало известно, школьник тайком снял деньги с карты одного из задержанных и большую часть из них потратил. Злоумышленники стали требовать деньги назад, но подросток смог вернуть лишь 10 тысяч. Тогда они поставили его на "счетчик", в итоге сумма увеличилась до 115 тысяч рублей.

Не дождавшись от пострадавшего денег, мужчины увезли его в свою квартиру, где связали и избили. Спустя некоторое время подростку удалось сбежать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Подозреваемым 1988 и 1998 годов рождения грозит до 12 лет лишения свободы.