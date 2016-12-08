В Богдановиче ревнивец забил жену гвоздодером13 января в 14:55
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А труп спрятал в трубе.
Суд признал 47-летнего жителя Богдановича виновным в убийстве супруги. Мужчина проведет в колонии строгого режима 9 лет и 9 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено в начале августа 2016 года. Пьяный обвиняемый из ревности несколько раз ударил жену гвоздодером по голове. Женщина скончалась на месте. Труп злоумышленник спрятал в металлической трубе, предназначенной для водяной скважины.
Родственникам убитой мужчина сообщил, что она уехала в Екатеринбург на работу, а домой не вернулась.
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