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В Богдановиче ревнивец забил жену гвоздодером13 января в 14:55

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А труп спрятал в трубе.

Суд признал 47-летнего жителя Богдановича виновным в убийстве супруги. Мужчина проведет в колонии строгого режима 9 лет и 9 месяцев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в начале августа 2016 года. Пьяный обвиняемый из ревности несколько раз ударил жену гвоздодером по голове. Женщина скончалась на месте. Труп злоумышленник спрятал в металлической трубе, предназначенной для водяной скважины.

Родственникам убитой мужчина сообщил, что она уехала в Екатеринбург на работу, а домой не вернулась.

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