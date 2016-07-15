Возбуждено дело.

В Ноябрьске сотрудники ООО "Стройдом" стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, с 2014 года руководство стройфирмы заключало договоры долевого строительства с жителями города. Было собрано 65 миллионов рублей, однако своих квартир дольщики не увидели.

Уголовное дело было возбуждено только после вмешательства прокуратуры.