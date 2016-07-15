В Ноябрьске дольщики потеряли 65 миллионов13 января в 16:39
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Возбуждено дело.
В Ноябрьске сотрудники ООО "Стройдом" стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, с 2014 года руководство стройфирмы заключало договоры долевого строительства с жителями города. Было собрано 65 миллионов рублей, однако своих квартир дольщики не увидели.
Уголовное дело было возбуждено только после вмешательства прокуратуры.
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