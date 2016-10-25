Напавшим на охранников Красноуральского химзавода грозит 12 лет16 января в 08:04
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Раненые в больнице.
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на охранников Красноуральского химзавода. Неизвестные с огнестрельным оружием пытались проникнуть на территорию предприятия-банкрота в ночь на 13 января. Они ранили троих ЧОПовцев, которые в данный момент находятся в больнице.
Как прокомментировал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по ч.3 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшие разыскиваются. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
В главке опровергли информацию СМИ, что на химзаводе хранился тротил - его запасы были вывезены после пожара, случившегося минувшей весной. 13 марта на площадке неработающего химзавода вспыхнули резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. На предприятии было обнаружено более 60 тонн бесхозного тротила. Было возбуждено уголовное дело по факту отсутствия производственного контроля и необеспечения безопасности хранения и утилизации опасных веществ.
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