×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Напавшим на охранников Красноуральского химзавода грозит 12 лет16 января в 08:04

  • Текст

Раненые в больнице.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на охранников Красноуральского химзавода. Неизвестные с огнестрельным оружием пытались проникнуть на территорию предприятия-банкрота в ночь на 13 января. Они ранили троих ЧОПовцев, которые в данный момент находятся в больнице.

Как прокомментировал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по ч.3 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Нападавшие разыскиваются. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В главке опровергли информацию СМИ, что на химзаводе хранился тротил - его запасы были вывезены после пожара, случившегося минувшей весной. 13 марта на площадке неработающего химзавода вспыхнули резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. На предприятии было обнаружено более 60 тонн бесхозного тротила. Было возбуждено уголовное дело по факту отсутствия производственного контроля и необеспечения безопасности хранения и утилизации опасных веществ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus