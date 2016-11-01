Свекровь угрожала расправой убитой тагильчанке16 января в 15:22
- Текст
Утверждают близкие Дарьи Зембицкой.
Бывшая свекровь убитой 28-летней тагильчанки Дарьи Зембицкой угрожала ей расправой, выяснили близкие девушки. Аудиозапись была оставлена на автоответчик жертвы 20 ноября 2016 года.
"Даша, если ты не прекратишь таскаться, ты будешь порезана на куски, так и знай! Прекрати. Жить тебе осталось недолго, это точно. Хватит детей бросать, с...-проститутка", - гласит сообщение с номера свекрови.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что аудиозапись с угрозами передана в полицию Нижнего Тагила, она зарегистрирована. Будет проведена проверка.
Мать двоих детей исчезла утром 9 января 2017 года. Дарья вышла из дома на Булата Окуджавы, чтобы прогреть машину, и не вернулась. Рядом с ее авто обнаружили капли крови. Там же лежал аккумулятор и гаечные ключи. 11 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. По горячим следам задержали подозреваемого - экс-супруга женщины Сергея Какшина. Он показал, где спрятал тело - в сугробе примерно в 400 метрах от дома на Серебрянском тракте (окраина Нижнего Тагила).
Ранее по теме:
Экс-супруга убитой тагильчанки вывел на чистую воду полиграф
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
16 января в 20:08
В Прикамье ВАЗ залетел под фуру
Погиб мужчина.16 января в 20:01
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Досрочно.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 января в 19:20
Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
Ребенка нашли с ожогами под батареей.16 января в 18:55
Имущество Плато-банка продадут за полцены
Лишь бы сбыть.16 января в 18:48
Проверку аварийного Boeing в Кольцово продлят на месяц
Уголовное дело не возбуждено.16 января в 18:42
В Тюмени два младенца обварились кипятком
Еще один ребенок отравился бытовой химией.16 января в 18:31
На Южном Урале выставят на улицу более 3000 человек
К апрелю.16 января в 18:22
101-летнему екатеринбуржцу заменили "сердце"
Во второй раз.16 января в 18:18
В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек
Из соцсетей.16 января в 18:17
На ремонт дороги Нижний Тагил - Серебрянка направят 100 миллионов
В 2017 году.16 января в 18:10
Российские ученые нацелили "наногранаты" на раковые клетки
Чтобы не травмировать здоровые.16 января в 18:05
Челябинцы чудом избежали наезда иномарки на тротуаре
Аварийную ситуацию создал нарушитель.16 января в 17:57
В Екатеринбурге повременят со строительством Музея истории России
УФАС забраковало итоги конкурса.16 января в 17:53
Коммерсант заваливал снегом центр Челябинска
Под боком у мэрии.
-
12 января в 12:00
Экс-супруга убитой тагильчанки вывел на чистую воду полиграф
Подозреваемый пытался замести следы.12 января в 09:19
В Нижнем Тагиле нашли труп матери двоих детей
В сугробе.11 января в 08:43
В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей
Дарья Зембицкая.01 ноября 2016 в 16:31
В Нижнем Тагиле ищут разогнавшего 800 школьников лжеминера
Ему грозит 3 года заключения.27 октября 2016 в 14:29
13 тагильских школьников попали в больницу после "газовой атаки"
Кто-то распылил баллончик.09 августа 2016 в 14:44
В Нижнем Тагиле арестовали банду вымогателей
Их жертв просят прийти в полицию.29 июля 2016 в 16:32
В Нижнем Тагиле накрыли "домашний" бордель
В квартире на Красноармейской.16 мая 2016 в 13:33
Мэрия Нижнего Тагила объявила ультиматум провайдерам
Вслед за Екатеринбургом.22 марта 2016 в 12:30
В пригороде Нижнего Тагила заживо сгорели двое мужчин
При пожаре в частном доме.09 марта 2016 в 10:46
В Нижнем Тагиле во дворе нашли труп мужчины
Его избили до смерти.
Главные новости
- 16 января в 19:49За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
- 16 января в 19:20Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"
- 16 января в 16:43В Красноуральске поймали четверых напавших на охранников химзавода
- 16 января в 15:55Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова
- 16 января в 15:41В Екатеринбурге месяц ищут легенду сыска
Аналитика
Спонсоры разочарований
В ЕР закончились деньги и кадры.
Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет
Челябинский диагноз.
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.