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Свекровь угрожала расправой убитой тагильчанке16 января в 15:22

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Утверждают близкие Дарьи Зембицкой.

Бывшая свекровь убитой 28-летней тагильчанки Дарьи Зембицкой угрожала ей расправой, выяснили близкие девушки. Аудиозапись была оставлена на автоответчик жертвы 20 ноября 2016 года.

"Даша, если ты не прекратишь таскаться, ты будешь порезана на куски, так и знай! Прекрати. Жить тебе осталось недолго, это точно. Хватит детей бросать, с...-проститутка", - гласит сообщение с номера свекрови.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что аудиозапись с угрозами передана в полицию Нижнего Тагила, она зарегистрирована. Будет проведена проверка.

Мать двоих детей исчезла утром 9 января 2017 года. Дарья вышла из дома на Булата Окуджавы, чтобы прогреть машину, и не вернулась. Рядом с ее авто обнаружили капли крови. Там же лежал аккумулятор и гаечные ключи. 11 января было возбуждено уголовное дело об убийстве. По горячим следам задержали подозреваемого - экс-супруга женщины Сергея Какшина. Он показал, где спрятал тело - в сугробе примерно в 400 метрах от дома на Серебрянском тракте (окраина Нижнего Тагила).

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