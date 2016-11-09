Пьяный житель Березников жестоко избил грудную девочку16 января в 14:48
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И ее мать.
Жителя Березников задержали по подозрению в избиении грудного ребенка. Решается вопрос о его аресте.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 14 января 2017 года. В комнате коммунальной квартиры поссорилась пара - пьяный мужчина избил сожительницу, а затем несколько раз ударил кулаком по голове падчерицу, которую женщина держала на руках. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).
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