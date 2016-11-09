И ее мать.

Жителя Березников задержали по подозрению в избиении грудного ребенка. Решается вопрос о его аресте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 14 января 2017 года. В комнате коммунальной квартиры поссорилась пара - пьяный мужчина избил сожительницу, а затем несколько раз ударил кулаком по голове падчерицу, которую женщина держала на руках. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).