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В Ноябрьске ограбили и убили владельца "Арктики"16 января в 16:24

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Труп выбросили в лесу.

В Ноябрьске задержаны трое местных жителей по подозрению в убийстве бизнесмена. Сейчас они дают признательные показания.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, вечером 12 января 2017 года 60-летний владелец магазина "Арктика" вышел из торгового центра и исчез. Его родственники обратились в полицию.

Выяснилось, что 29-летняя продавец соседнего с "Арктикой" магазина с двумя 30-летними приятелями решили завладеть деньгами коммерсанта. Они изучили распорядок дня погибшего, после чего напали на него на улице. Мужчину вывезли за город, забрали его деньги и убили.

Труп бизнесмена нашли в лесном массиве около моста через реку Нюдя-Иту-Яха.

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