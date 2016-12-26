Пайщиков "Бухты Квинс" озадачил дубайский маневр Новикова 16 января в 15:55
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С неожиданным инвестором.
Отправившийся из-под подписки о невыезде в Дубай бард Александр Новиков дал общественности новый повод для раздумий. Вслед за его отъездом появилась информация о том, что проживающий в ОАЭ бизнесмен Алибек Исаев готов проинвестировать достройку коттеджного поселка "Бухта Квинс".
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", А.Новиков обвиняется в мошенничестве и присвоении средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс", которые 5 лет не могут получить обещанное жилье. В 2010 году бард вместе с Михаилом Шилимановым и Ларисой Ассоновой организовали кооператив для строительства жилья на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге. Им удалось привлечь порядка 65 пайщиков, вложивших около 150 миллионов рублей.
После многолетних призывов оставшихся ни с чем пайщиков в различные инстанции и даже голодовки правоохранительные органы возбудили уголовное дело и предъявили Новикову и Шилиманову обвинение в мошеннических действиях. На двоих с Шилимановым, по версии следствия, бард вывел из казны строительства более 75 миллионов рублей.
"Я никогда не был членом кооператива, не видел бухгалтера. Я предоставил землю в аренду, за что не получил ни копейки. Я отдал землю бесплатно этим людям, которые сейчас ведут клеветническую кампанию против меня". – заявлял Новиков. Между тем в распоряжении "Уралинформбюро" есть документы, которые свидетельствуют об обратном. Судя по всему, этими же документами владеет и следствие.
В декабре 2016 года барду была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. А после Нового года Новиков внезапно отбыл за границу. Изначально он заявлял, что улетел "по личным делам", а теперь в ряде СМИ появилась информация, что в Арабских Эмиратах он нашел инвестора, который решит все проблемы кооператива.
"Каждый сейчас пытается прикрыться. Новиков – либо ищет запасной аэродром в Эмиратах, с которыми у нас нет договора об экстрадиции, либо просто занимает выжидательную позицию. Есть люди, которые контролируют этот процесс, и они явно дали ему указание решить проблему. И ему сейчас понятно: либо он не приедет обратно, либо ему будут даны какие-то гарантии, что по приезду его не посадят, без них попросту не вернется", - заявил "Уралинформбюро" представитель пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" Андрей Графский.
По его словам, в кооперативе успели обсудить новость об "инвесторе" и пришли к выводу, что без каких-то официальных заявлений от самого А.Новикова все это не более чем слухи. "Необходим документ – договор между пайщиками и собственником участка, в котором будут указаны обязательства сторон, а также сроки, в которые он будет выполнен. Без такого договора – все это лишь слухи и домыслы", - подчеркнул А.Графский.
Пайщиков озадачило прозвучавшее со ссылкой на Алибека Исаева утверждение, что инвестор вложит деньги лишь при условии, что "всех недобропорядочных людей нужно от проекта отстранить". Что имеется ввиду – пока можно лишь предполагать. По мнению А.Графского, речь может идти о бывшем руководстве ПЖСК, включая сына А.Новикова, которые довели проект до его бедственного состояния. Но по факту они уже отстранены.
Между тем на своей пресс-конференции в ноябре 2016 года А.Новиков обвинял самих пайщиков в проблемах кооператива. Тогда он требовал от них публично покаяться, а наиболее отметившихся в защите своих прав – исключить. Лишь при этом условии он согласен был искать деньги. Более того в ходе судебного заседания о мере пресечения Новиков вообще пообещал, что бунтующие пайщики своих квартир не увидят никогда. "Ничего вы у меня не получите, животные!", - эту фразу, выходя из зала, он пробормотал достаточно явно для рядом стоящих.
А.Новиков ранее всячески подчеркивал, что к руководству кооператива он отношения больше не имеет, вышел из состава директоров и теперь такой же пострадавший пайщик, как и все остальные, а потому не может вести переговоры от имени "Бухты Квинс". В этом случае странным является заявление Исаева о том, что он готов помочь своему другу Новикову в любом размере для достройки коттеджного поселка.
Тем самым по сути признается вина Новикова в проблемах "Бухты Квинс". А они кроются в выводе средств пайщиков, что и вменяется в вину барду правоохранителями.
Не исключено, что через основателя соцсети dudu.com Алибека Исаева Новиков пытается провернуть операцию cash back. Бард – человек не бедный. Ему по силам вернуть деньги пайщиков. Например, он может продать свою екатеринбургскую квартиру в доме по соседству с губернатором Евгением Куйвашевым.
"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий.
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Ну дак пусть эта арабская Гюльчатай по ФИО Алибек Исаев своё личико откроет и сам всё скажет. А то его до сегодняшнего дня никто и не знал. А вообще, эта Гюльчатай существует или это просто вброс лжи на вентилятор СМИ. чтобы оттянуть время? Типа, поговорят, надоест всем одно и тоже обсуждать и все успокоятся. А если говорить о недобропорядочных людях в этом деле, то это в первую очередь сам Новиков, вот его и надо убирать. И всем, наверное, надо понимать, что инвесторы от этого проекта никакой выгоды не получат. Чем Новиков собрался расплачиваться с инвесторами? Землёй? Ну, вот только что землёй, может быть. А это значит, что дома будут построены на земле, которая никогда пайщикам принадлежать не будет. Ну и как это им, выгодно? Пусть они, конечно, сами в этом разбираются, однако, вляпались они в это болото по самые уши. А Новикова надо срочно убирать из худ.руководителей театра эстрады, хватит позорить культуру нашей страны.ответить
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