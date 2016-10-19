В Екатеринбурге будут судить банду грабителей девушек 16 января в 18:18
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Из соцсетей.
До суда дошло дело в отношении троих екатеринбуржцев, обвиняемых в краже, грабеже и разбое. На скамье подсудимых - молодые люди в возрасте от 23 до 26 лет.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, жертвами обвиняемых становились юные девушки (в возрасте от 16 лет до 21 года), с которыми они знакомились в соцсетях. Назначив встречу, злоумышленники похищали у своих спутниц сотовые телефоны. Потерпевшими проходит 11 человек.
Злоумышленников поймали 30 января 2016 года около ТРЦ "Глобус" на улице Щербакова, где они собирались познакомиться с новыми жертвами.
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