Из соцсетей.

До суда дошло дело в отношении троих екатеринбуржцев, обвиняемых в краже, грабеже и разбое. На скамье подсудимых - молодые люди в возрасте от 23 до 26 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, жертвами обвиняемых становились юные девушки (в возрасте от 16 лет до 21 года), с которыми они знакомились в соцсетях. Назначив встречу, злоумышленники похищали у своих спутниц сотовые телефоны. Потерпевшими проходит 11 человек.

Злоумышленников поймали 30 января 2016 года около ТРЦ "Глобус" на улице Щербакова, где они собирались познакомиться с новыми жертвами.