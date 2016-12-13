Гибель 9-месячной екатеринбурженки вылилась в "уголовку"16 января в 19:20
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Ребенка нашли с ожогами под батареей.
По факту гибели в Екатеринбурге 9-месячной девочки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Трагедия произошла в ночь на 14 января 2017 года в квартире дома по улице Армавирской. 33-летняя мать уложила ребенка с собой спать на диван, который стоял около батареи. Для безопасности между ним и стеной была подушка. Наутро женщина увидела, что дочь лежит под батареей.
По предварительным данным судебно-медицинского исследования, девочка скончалась от ожогов.
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