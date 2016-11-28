Досрочно.

16 января 2017 года Верховный суд Карелии отказал в условно-досрочном освобождении бывшему владельцу пермского ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолию Заку. Таким образом, постановление Сегежского горсуда оставлено без изменения, а жалоба адвоката без удовлетворения, пишут федеральные СМИ.

Страшный пожар в "Хромой лошади" произошел в декабре 2009 года. Трагедия унесла 156 жизней, пострадали 83 человека. Причиной возгорания стало нарушение правил использования пиротехники, пожарных и строительных норм - от искры фейерверка вспыхнул потолок. Весной 2013 года суд приговорил А.Зака к 9 годам 10 месяцам ИК строгого режима. Также реальные сроки получили арт-директор клуба Олег Феткулов, исполнительный директор Светлана Ефремова, глава пиротехнической компании "Пироцвет" Сергей Дербенев и его сын Игорь.

Как сообщало "Уралинформбюро", в ноябре 2016 года Зак пытался выйти на свободу по УДО, однако Сегежский горсуд отказал ему.

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