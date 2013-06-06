Уроженец Узбекистана.

В Турции задержан террорист, расстрелявший людей в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, передает "Уралинформбюро". Подозреваемый - уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Его взяли в западном районе Стамбула.

По данным местных СМИ, Абдулгадир скрывался в квартире у знакомого киргиза - гражданина Турции. Последний также задержан.

Теракт в Стамбуле в ночь на 1 января унес жизни 39 человек, еще 65 получили ранения. Преступник, сделавший 180 выстрелов, сбежал из клуба через кухню.