×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье юноша вонзил нож в голову приятелю17 января в 08:40

  • Текст

Тот потерял память.

В Пермском районе перед судом предстанет 18-летний житель поселка Юго-Камский, обвиняемый в покушении на убийство приятеля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью, преступление было совершено 26 октября 2016 года. Обвиняемый, гостя у приятеля, поругался с ним в ходе застолья и вонзил нож тому в голову. Пострадавшего спас вовремя подоспевший брат, обезвредивший буяна. Раненому провели сложнейшую операцию в клинике Перми, из-за травмы он частично потерял память.

Уголовное дело направлено в суд.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Маршрутовредительство

Маршрутовредительство

Екатеринбург поделят на районы-резервации?

Спонсоры разочарований

Спонсоры разочарований

В ЕР закончились деньги и кадры.

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Сытый губернатор Дубровский голодающих не разумеет

Челябинский диагноз.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus