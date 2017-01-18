Тот потерял память.

В Пермском районе перед судом предстанет 18-летний житель поселка Юго-Камский, обвиняемый в покушении на убийство приятеля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью, преступление было совершено 26 октября 2016 года. Обвиняемый, гостя у приятеля, поругался с ним в ходе застолья и вонзил нож тому в голову. Пострадавшего спас вовремя подоспевший брат, обезвредивший буяна. Раненому провели сложнейшую операцию в клинике Перми, из-за травмы он частично потерял память.

Уголовное дело направлено в суд.