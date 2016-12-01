Ее изрезал бывший муж.

В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Ноябрьска. Его обвиняют в покушении на убийство бывшей жены и угрозе убийством ее подруге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 29 октября 2016 года. Мужчина пришел в гости к 39-летней экс-супруге в надежде восстановить отношения. В ходе ссоры он ударил ее 40 раз ножом.

У женщины в гостях была соседка с маленьким сыном. Она попыталась остановить разъяренного мужчину, но тот набросился на нее с угрозами. Соседка, схватив ребенка, выбежала из квартиры и вызвала полицию со скорой. Своевременно оказанная медпомощь спасла женщине жизнь.